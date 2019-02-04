Dha Dış - Moskova'daki Yangında Ölenlerin Sayısı 7'ye Yükseldi - Ek Bilgi ve Görüntü
49 dakika önce
Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.
Moskova
'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. 8'i çocuk, 42 kişinin kurtarıldığı tarihi binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş ve yangının nedenine dair bir açıklama yapılmamıştı.
TASS'da yer alan bir haberde, olayla ilgili Rusya
Araştırma Komitesi'nin 'ihmal nedeniyle bir başkasının ölümüne neden olma' maddesine dayanarak soruşturma başlattığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Yangının farklı açılardan görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:10 Kaynak: DHA
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