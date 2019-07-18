DHA DIŞ- Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı
1 saat önce
Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptıABD, (DHA)- ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:57 Kaynak: DHA
Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı
ABD, (DHA
)- ABD'de küçük uçak, motoru arızalanınca okyanusa acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Olay Maryland
eyaletindeki Ocean City şehrinde meydana geldi. Yetkililer, 23 yaşındaki pilotun motoru arızalanan uçağı havalimanına kadar götüremediği ve mecburen okyanusa iniş yaptığını açıkladı. Plajdakiler uçağın suya inişini izlerken; uçağın iniş yaptığı noktada kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasını engelledi.
Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve uçaktan kendisinin çıktığı bildirildi.
Motoru arızalanan küçük uçak suya acil iniş yaptı ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Khabib'den Floyd Mayweather için şok iddia: Maç yapmak için yalvarıyor. Parası tükendi herhalde Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez