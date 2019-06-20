DHA DIŞ - Motosiklet önce otomobile sonra kadına çarptı
38 dakika önce
Motosiklet önce otomobile sonra kadına çarptıRusya (DHA)? Rusya'da bir motosiklet, sola dönüş yapan otomobile çarptı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
DIŞ - Motosiklet
önce otomobile sonra kadına çarptı
Rusya (DHA)? Rusya'da bir motosiklet, sola dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada yola savrulan motosikletin çarptığı yaya geçidindeki kadın ile sürücü yaralandı. Olay anı yol üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Rusya'nın St. Petersburg
şehrinde yer alan Rimsky-Korsakov ve Lermontovsky caddelerinin kesiştiği dört yolda meydana geldi. Hızla ilerlemekte olan motosiklet, sola dönüş yapan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü farklı yönlere doğru savruldu. Yaya geçidine doğru savrulan motosiklet, burada yolun karşısına geçen bir kadına çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsü savrulduğu yerden kendisi kalkarken, yaralı kadına ise çevredekiler yardım edip, ambulans çağırdı. Hafif yaralı 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
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