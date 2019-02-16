Dha Dış - Motosikletli Sürücü Bariyere Çarptı, Köprüden Düşerek Öldü

– ABD'de bir motosiklet sürücü, öndeki motosikletin arka tekerine çarparak kontrolünü yitirdi.

– ABD'de bir motosiklet sürücü, öndeki motosikletin arka tekerine çarparak kontrolünü yitirdi. Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü, köprüden aşağı düşerek hayatını kaybetti.



Olay, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Hillborough böglesinde meydana geldi. Kazan anı, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Köprüden düşen motosikletli, görgü tanıklarınca çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kaza sonucu 30 metre yükseklikten aşağı düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



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Motosikletli sürücünün öndeki motora çarpıp, köprüden aşağı düşmesi - Abd

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