Dha Dış - Motosikletten Düşen Anne ve Bebeği Kamyon Altında Kalmaktan Ramakla Kurtuldu

Dha DIŞ - Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyon altında kalmaktan ramakla kurtulduÇİN (DHA) ? Çin'de seyir halindeki motosiklete, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan anne ve bebeği yola düştü.

Dha DIŞ - Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyon altında kalmaktan ramakla kurtuldu



ÇİN (DHA) ? Çin'de seyir halindeki motosiklete, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan anne ve bebeği yola düştü. Anne ve bebek karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramakla kurtuldu.



Akıl almaz kaza bir otomobilin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, eşi ve bebeği ile karayolunda seyreden motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerlediği esnada, sol şeritten bir otomobil hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpıyor. Kaza ile beraber anne ve bebeği tola savruluyor ve karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramakla kurtuluyor. Dengesini güçlükle saplayan motosiklet sürücüsü de kamyona çarpmak üzereyken kendisini kurtarıyor.

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