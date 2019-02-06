Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Motosikletten Düşen Anne ve Bebeği Kamyon Altında Kalmaktan Ramakla Kurtuldu

Dha Dış - Motosikletten Düşen Anne ve Bebeği Kamyon Altında Kalmaktan Ramakla Kurtuldu

4 dakika önce

Dha DIŞ - Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyon altında kalmaktan ramakla kurtulduÇİN (DHA) ? Çin'de seyir halindeki motosiklete, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan anne ve bebeği yola düştü.

Dha Dış - Motosikletten Düşen Anne ve Bebeği Kamyon Altında Kalmaktan Ramakla Kurtuldu, System.String[]
Dha DIŞ - Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyon altında kalmaktan ramakla kurtuldu

ÇİN (DHA) ? Çin'de seyir halindeki motosiklete, bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette bulunan anne ve bebeği yola düştü. Anne ve bebek karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramakla kurtuldu.

Akıl almaz kaza bir otomobilin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, eşi ve bebeği ile karayolunda seyreden motosiklet sürücüsünün sağ şeritte ilerlediği esnada, sol şeritten bir otomobil hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpıyor. Kaza ile beraber anne ve bebeği tola savruluyor ve karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan ramakla kurtuluyor. Dengesini güçlükle saplayan motosiklet sürücüsü de kamyona çarpmak üzereyken kendisini kurtarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:02 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Futbolcu, Arabayı Perte Çıkarıp Fotoğraf Paylaştı Çaresiz Anne, Kılıçdaroğlu'nun Yüzüne "Bebeğim Ölüyor" Diye Haykırdı

İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Yolcu Otomobilden Fırladı Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 01:06:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Motosikletten Düşen Anne ve Bebeği Kamyon Altında Kalmaktan Ramakla Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]