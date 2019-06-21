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DHA DIŞ ? Mursi için Almanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

1 saat önce

DHA DIŞ ? Mursi için Almanya'da gıyabi cenaze namazı kılındıİskender Güngör, Köln, (DHA)- Pazartesi günü 'casusluk' suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için Almanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

DHA DIŞ ? Mursi için Almanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İskender Güngör, Köln, (DHA)- Pazartesi günü 'casusluk' suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi için Almanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
İslam Toplumu Milli Görüş'ün, Avrupa ülkelerindeki yaklaşık 600 camide, bugün Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında birçok Müslüman Muhammed Mursi için helallik verdi.
Almanya'nın Köln kentindeki Fatih camiinde kılınan gıyabi cenaze namazı öncesi cami imamı Bahattin Arısoy, 'Mursi'ler kolay yetişmiyor' dedi. Arısoy, sözlerini şöyle sürdürdü; 'Yedi dil bilen ve aynı zamanda hafız olan, haktan, adaletten ayrılmayan bir liderdi. Nasıl öldüğünü biz bilemiyoruz ancak Allah bilir. Biz onu şehadeti ile öldü biliyoruz. Allah şahadetini hayırlı ve mübarek eylesin inşallah. Bizi ve neslimizi haktan, adaletten ayrılmayan kişiler olarak hayat sürdürmeyi ve Rabbimizin huzuruna bu şekliyle dönebilmeyi nasip eylesin inşallah' dedi. Cemaatten, Muhammed Mursi için üç kez helallik alınmasının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde dünyaya gelen Muhammed Mursi, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin Genel Başkanı olarak 2012 yılında yapılan seçimde aldığı yüzde 51,7 oy ile Mısır tarihinin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.
3 Temmuz 2013 de askeri darbe ile yönetime el koyan General Sisi tarafından hapse atılan Mursi, 16 Mayıs 2015 günü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. 16 Haziran 2015 günü hakkında açılan 'casusluk' davasından müebbet hapse mahküm olurken, 'cezaevi baskınları' davasında ise mahkeme idam kararını onamıştı.
DHA DIŞ ? Mursi için Almanya'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:18 Kaynak: DHA
DHA, Almanya, Muhammed Mursi, Güncel
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