Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Myanmar'da Bir Depoda Patlama: 16 Ölü, 48 Yaralı

Dha Dış - Myanmar'da Bir Depoda Patlama: 16 Ölü, 48 Yaralı

1 saat önce

– Myanmar'da bir depoda meydana gelen patlamada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği; 48 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Dha Dış - Myanmar'da Bir Depoda Patlama: 16 Ölü, 48 Yaralı, System.String[]
Myanmar'da bir depoda meydana gelen patlamada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği; 48 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Myanmar'ın Shan eyaletinde yer alan Mongmao'da inşaat malzemeleri, gaz tüpü ve patlayıcıların bulunduğu bir depoda yerel saat ile 05: 00'da patlama meydana geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, patlamada en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve 48 kişinin de yaralandığını söyledi. Ayrıca, acil yardım hizmeti sunmada sorunlar yaşandığı ve bu yüzden yaralılardan bazılarının komşu ülke Çin'de tedavi edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:09 Kaynak: DHA

Myanmar, Güncel
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