Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Nasa Güneş Sistemine En Uzak Cismi Görüntüledi

Dha Dış - Nasa Güneş Sistemine En Uzak Cismi Görüntüledi

2 saat önce

NASA New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay sondası güneş sisteminin dışında bilinen sınırların ötesinde yeni bir uzay cismini görüntüledi.

Dha Dış - Nasa Güneş Sistemine En Uzak Cismi Görüntüledi, System.String[]
NASA New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay sondası güneş sisteminin dışında bilinen sınırların ötesinde yeni bir uzay cismini görüntüledi. Eski Yunanlılar ve Romalılar, bilinen dünyanın sınırlarının hemen ötesinde gizlenmiş en uzak yere Ultima Thule adını vermişlerdi. Bilim insanları da bu kaya parçacığına 'Ultima Thule' ismini verdi. 

30 yıl önce keşfedilen ve Kupier Kuşağı olarak bilinen Dünya'ya ve Güneş sistemine en uzak bölgeden bu sabah sinyal alan NASA çalışanları, insanlık tarafından keşfedilen en uzak kaya parçasını görüntülemeyi başardı. 

Başlangıçta, Ultima Thule'nin birbirlerinin etrafındaki yörüngeye kilitlenmiş "iki" küçük gezegen olduğuna inanılıyordu. Yeni Ufuklar tarafından çekilen resimlerin analizi bunun böyle olmadığını gösteriyor. NASA "Kuiper Belt nesnesi bir bowling labutuna benzeyen kendi etrafında dönen, yaklaşık 20'ye 10 mil boyutlarında bir şekle sahip olabilir" açıklamasını yaptı. 

Dünyadan yaklaşık 6.5 milyar kilometre uzaklığında olan kaya parçası, güneş sisteminin nasıl oluştuğu ile ilgili bilgi verebilir. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:06 Kaynak: DHA

New Horizons, NASA, Güncel
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