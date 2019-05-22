Dha Dış – NATO 70. Yıl Toplantısı Aralık'ta Londra'da Yapılacak
9 saat önce
– NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, NATO 70. yıl toplantısının Aralık 2019'da Londra'da yapılacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:58 Kaynak: DHA
– NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
, NATO resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, NATO 70. yıl toplantısının Aralık
2019'da Londra
'da yapılacağını duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "NATO 70. yıl toplantısının 3-4 Aralık 2019'da Londra'da yapılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Başbakan Theresa May
ile toplantının hazırlıklarına dair konuştum ve kendisine, Londra'nın toplantıya ev sahipliği yapmasını kabul ettiği için teşekkürlerimi sundum" dedi.
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