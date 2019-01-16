Son Dakika Haberleri: Dha Dış - NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor

Dha Dış - NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor

35 dakika önce

– Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.

Dha Dış - NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.

Toplantı, NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bugün devam ediyor. Toplantıda Türkiye'yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıdan görüntüler - Belçika

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

Belçika, Brüksel, Güncel
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