Dha Dış - NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor
35 dakika önce
– Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.
– Belçika
'nın başkenti Brüksel
'de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.
Toplantı, NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bugün devam ediyor. Toplantıda Türkiye
'yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
temsil ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Toplantıdan görüntüler - Belçika
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:17 Kaynak: DHA
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