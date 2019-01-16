Son Dakika Haberleri: Dha Dış - NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor

Dha Dış - NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de Sürüyor

1 saat önce

Dha DIŞ - NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de sürüyorBelçika, (DHA) ? Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.

Dha DIŞ - NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı Brüksel'de sürüyor

Belçika, (DHA) ? Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün başlayan 180. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı bugün de sürüyor.

Toplantı, NATO'ya üye 29 ülkenin genelkurmay başkanlarının katılımıyla bugün devam ediyor. Toplantıda Türkiye'yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler temsil ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:30 Kaynak: DHA

Belçika, DHA, Brüksel, Güncel
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