Son Dakika Haberleri: Dha Dış - NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın Füzeleri Taşınabilir ve Tespiti Zor

Dha Dış - NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın Füzeleri Taşınabilir ve Tespiti Zor

36 dakika önce

Dha DIŞ - NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın füzeleri taşınabilir ve tespiti zor(Tür: Dış)

Dha DIŞ - NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın füzeleri taşınabilir ve tespiti zor

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:43 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Dünya Siyasetine Yeni Tartışma Konusu: Uzay, ABD'nin Tapulu Malı Değil Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Son dakika! Benzine 15 Kuruş Zam Yapılması Bekleniyor 15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:19:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın Füzeleri Taşınabilir ve Tespiti Zor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]