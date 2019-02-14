Dha Dış - NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın Füzeleri Taşınabilir ve Tespiti Zor
36 dakika önce
Dha DIŞ - NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın füzeleri taşınabilir ve tespiti zor(Tür: Dış)
Dha DIŞ - NATO Genel Sekreteri - Rusya'nın füzeleri taşınabilir ve tespiti zor
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:43 Kaynak: DHA
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