DHA DIŞ –NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya ve Esad rejimi saldırılara son vermeli - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İdlib'de yaşanan olaylara değinen Stoltenberg, İdlib konusunu yarınki toplantı gündemine alacaklarını söyledi. Stoltenberg, sivillere yönelik Rus destekli Esad rejimin saldırılarını kınadığını açıkladı.

Genel Sekreter Stoltenberg, sivillerin hedef alındığını, yüzbinlerce sivilin kaçmaya zorlandığı için çok endişeli olduğunu açıkladı. Stoltenberg Rusya ve Esad'ı ulusal kanunlara saygı duymaya çağırdı. Stoltenberg, Rusya'nın bu saldırılarda Esad rejimini desteklediği için Rusya'yı da çağırdığını açıkladı. Ayrıca " Birleşmiş Milletler'in bölgede çözüm bulmak için tüm çabalarını tam olarak destekliyoruz" diyen Stoltenberg, konunun çok acil olduğunu ve insanların bugün bile acı çektiklerini söyledi. Genel Sekreter Stoltenberg "Rus destekli Esad rejiminin sivilleri öldürmeye son vermesi gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Stoltenberg'in açıklaması