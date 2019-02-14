Son Dakika Haberleri: Dha Dış - NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de Başladı

Dha Dış - NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de Başladı

1 saat önce

Dha DIŞ - NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı(Tür: Dış)

Dha DIŞ - NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de başladı

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:17 Kaynak: DHA

Brüksel, Güncel
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