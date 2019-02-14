Son Dakika Haberleri: Dha Dış - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın İkinci Gün Oturumları Başladı

Dha Dış - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın İkinci Gün Oturumları Başladı

57 dakika önce

Dha DIŞ - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı(Tür: Dış)

Dha DIŞ - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:04 Kaynak: DHA

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