Dha Dış - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın İkinci Gün Oturumları Başladı
57 dakika önce
Dha DIŞ - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı(Tür: Dış)
Dha DIŞ - NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:04 Kaynak: DHA
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