Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Nazım Hikmet, Moskova'da mezarı başında anıldı
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Nazım Hikmet, Moskova'da mezarı başında anıldı

12 dakika önce

Nazım Hikmet, Moskova'da mezarı başında anıldıSiyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Ünlü Türk Şairi Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56'ncı yıl dönümünde Moskova'daki mezarı başında anıldı.

DHA DIŞ - Nazım Hikmet, Moskova'da mezarı başında anıldı
Siyamend KAÇMAZ, MOSKOVA (DHA) - Ünlü Türk Şairi Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56'ncı yıl dönümünde Moskova'daki mezarı başında anıldı.
Sabah erken saatlerde şairin kabri başına gelen Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın Moskova'daki mezarı başına çelenk koyarak kısa bir konuşma yaptı.
Şairi yıllar sonra Moskova'da anmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Samsar, 'İnsanlığa verdiği mesajlar ve yazdığı şiirler evrensel nitelik kazandı. Sadece Türk edebiyatına değil Rus edebiyatına da önemli katkılar yapmış bir şair. İki ülke arasında bir köprü görevi de görüyor dedi.
Şair için ayrı bir program hazırlayan Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) ve Nazım Hikmet Kültür Vakfı'nın programına sanatçı Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Moğollar müzik grubu, Rusya'da yaşayan ve iş yapan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.
Sanatçılar Edip Akbayram, Zülfü Livaneli ve Moğollar müzik grubunun solisti Cahit Berkay birer konuşma yaparken, Moğollar Grubu bir de sürpriz yaparak 'Selvi boylum al yazmalım' eserlerini çaldı.
DHA DIŞ - Nazım Hikmet, Moskova'da mezarı başında anıldı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:41 Kaynak: DHA
DHA, Moskova, Nazım Hikmet Ran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FATİH'TE DÖVİZ BÜROSU SAHİBİNE KURŞUN YAĞMURU Son dakika! Aydos Ormanı'nda yangın Bakan Albayrak: AK Parti iktidarları döneminde ilk defa yıllık cari fazla vereceğiz Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 16:53:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Nazım Hikmet, Moskova'da mezarı başında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]