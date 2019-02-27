Dha Dış - Nepal'de Turizm Bakanı'nın Bulunduğu Helikopter Düştü
1 saat önce
Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de içinde olduğu helikopterin Nepal Dağlarında düştüğü belirtildi.
Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de içinde olduğu helikopterin Nepal Dağlarında düştüğü belirtildi.
Yerel medya, 6 kişiyi taşıyan helikopter ile kulenin irtibatının kesildiğini; kötü hava koşulların etkili olduğu Taplejung bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:59 Kaynak: DHA
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