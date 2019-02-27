Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Nepal'de Turizm Bakanı'nın Bulunduğu Helikopter Düştü

Dha Dış - Nepal'de Turizm Bakanı'nın Bulunduğu Helikopter Düştü

1 saat önce

Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de içinde olduğu helikopterin Nepal Dağlarında düştüğü belirtildi.

Dha Dış - Nepal'de Turizm Bakanı'nın Bulunduğu Helikopter Düştü, System.String[]
Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de içinde olduğu helikopterin Nepal Dağlarında düştüğü belirtildi.

Yerel medya, 6 kişiyi taşıyan helikopter ile kulenin irtibatının kesildiğini; kötü hava koşulların etkili olduğu Taplejung bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:59 Kaynak: DHA

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