Dha Dış - Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi.
İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile görüşmek üzere Moskova
'ya geldi. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Netanyanu ardından Kremlin Sarayı
'na geçti. Heyetlerarası görüşmenin ardından baş başa görüşmeye geçilecek. Gündemde Suriye
, bölgesel meseleler ve İsrail'de yapılacak seçimlerin olduğu belirtiliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Putin'in uçaktan inmesi
Heyetlerarası görüşmeden fotoğraf
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:11 Kaynak: DHA
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