Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da

Dha Dış - Netanyahu, Putin Görüşmesi İçin Moskova'da

1 saat önce

Dha DIŞ - Netanyahu, Putin görüşmesi için Moskova'daRusya (DHA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi.

Dha DIŞ - Netanyahu, Putin görüşmesi için Moskova'da

Rusya (DHA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Netanyanu ardından Kremlin Sarayı'na geçti. Heyetlerarası görüşmenin ardından baş başa görüşmeye geçilecek. Gündemde Suriye, bölgesel meseleler ve İsrail'de yapılacak seçimlerin olduğu belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:29 Kaynak: DHA

İsrail, DHA, Vladimir Putin, Moskova, Güncel
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