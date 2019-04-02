Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Netanyahu, Putin ile Görüşecek

Dha Dış – Netanyahu, Putin ile Görüşecek

1 saat önce

Rus haber ajansı TASS, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geleceğini duyurdu.

Dha Dış – Netanyahu, Putin ile Görüşecek, System.String[]
Rus haber ajansı TASS, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geleceğini duyurdu.

Ajans, Netanyahu'nun Perşembe günü ülkeye geleceğini ve Putin tarafından kabul edileceğini yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:25 Kaynak: DHA

Moskova, Vladimir Putin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Devlet Başkanı Putin'den Erdoğan'a Tebrik Telefonu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Turiste Tacizle Suçlanan Taksiciye "Hırsızlığa Teşebbüs" Suçundan 1 Yıl 4 Ay Hapis Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 14:09:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış – Netanyahu, Putin ile Görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]