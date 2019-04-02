Dha Dış – Netanyahu, Putin ile Görüşecek
1 saat önce
Rus haber ajansı TASS, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geleceğini duyurdu.
Rus haber ajansı TASS, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya geleceğini duyurdu.
Ajans, Netanyahu'nun Perşembe günü ülkeye geleceğini ve Putin tarafından kabul edileceğini yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:25 Kaynak: DHA
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