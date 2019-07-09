DHA DIŞ - Netanyahu: Savaş uçaklarımız Ortadoğu'da her yere ulaşabilir
1 saat önce
– İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askeri üs ziyareti sırasında İran'a dair açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:03 Kaynak: DHA
– İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir askeri üs ziyareti sırasında İran
'a dair açıklamalarda bulundu.
Netanyahu "İran unutmamalıdır ki, İsrail savaş uçakları Ortadoğu'da her yere ulaşabilir. İran'a da, Suriye'ye de" ifadelerini kullandı. Netanyahu ayrıca bu sözlerini sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.
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-İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nın açıklaması
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