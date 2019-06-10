DHA DIŞ – New York'ta helikopter kazası: 1 ölü
3 saat önce
– ABD'nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
– ABD
'nin New York
şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanının kuzeyindeki 54 katlı AXA Equitable Center gökdeleninde meydana geldi. Bir helikopterin AXA Equitable Center gökdeleninin çatısına iniş yaptığı sırada kaza yaptığı; meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Binanın üstünden yükselen dumanlar
- Polis, itfaiye ve ambulans ekiplerinin olay yerine gidişleri
-Binanın çevresinde alınan güvenlik önlemleri
- Abd
ABD'de 54 katlı gökdelene helikopter çarptı! Pilot hayatını kaybetti
İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler
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