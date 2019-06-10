Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ ? New York'ta helikopter kazası: 1 ölü
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DHA DIŞ ? New York'ta helikopter kazası: 1 ölü

2 saat önce

DHA DIŞ ? New York'ta helikopter kazası: 1 ölüABD, (DHA) ? ABD'nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı.

DHA DIŞ ? New York'ta helikopter kazası: 1 ölü
ABD, (DHA) ? ABD'nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ABD'nin New York şehrinde bulunan Times Meydanının kuzeyindeki 54 katlı AXA Equitable Center gökdeleninde meydana geldi. Bir helikopterin AXA Equitable Center gökdeleninin çatısına iniş yaptığı sırada kaza yaptığı; meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
DHA DIŞ ? New York'ta helikopter kazası: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:08 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, DHA, New York, Güncel
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