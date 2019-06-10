DHA DIŞ ? New York'ta helikopter kazası: 1 ölü
2 saat önce
DHA DIŞ ? New York'ta helikopter kazası: 1 ölüABD, (DHA) ? ABD'nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:08 Kaynak: DHA
DIŞ ? New York
'ta helikopter kazası: 1 ölü ABD
, (DHA) ? ABD'nin New York şehrinde helikopter binanın çatısına inişi sırasında kaza yaptı. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ABD'nin New York şehrinde bulunan Times
Meydanının kuzeyindeki 54 katlı AXA Equitable Center gökdeleninde meydana geldi. Bir helikopterin AXA Equitable Center gökdeleninin çatısına iniş yaptığı sırada kaza yaptığı; meydana gelen kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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