Dha Dış - New York'taki Mavi Işığın Kaynağı Trafo Patlamasıymış
1 saat önce
– ABD'de New York'un Queens bölgesinde akşam saatlerinde görülen ve paniğe yol açan mavi ışığın nedeninin trafo patlaması olduğu açıklandı.
– ABD
'de New York
'un Queens bölgesinde akşam saatlerinde görülen ve paniğe yol açan mavi ışığın nedeninin trafo patlaması olduğu açıklandı. New Yok Polis
Departmanı ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison
'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı duyurdu.
Manhattan ve Astoria
bölgelerinden de net bir şekilde görülen ışık sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmesi üzerine New Yok Polis Departmanı aynı zamanda, mavi ışıkla ilgili patlamanın trafodan kaynaklandığını, yaralı olmadığını, yangın çıkmadığını ve ışığın dünya dışı varlıkların faaliyeti olmadığı twitini attı.
Görüntü Dökümü
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-Işığın görüntüleri
New York polis merkezinin konuya dair paylaştığı mesaj - Abd
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:51 Kaynak: DHA
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