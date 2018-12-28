Son Dakika Haberleri: Dha Dış - New York'taki Mavi Işığın Kaynağı Trafo Patlamasıymış

Dha Dış - New York'taki Mavi Işığın Kaynağı Trafo Patlamasıymış

1 saat önce

– ABD'de New York'un Queens bölgesinde akşam saatlerinde görülen ve paniğe yol açan mavi ışığın nedeninin trafo patlaması olduğu açıklandı.

Dha Dış - New York'taki Mavi Işığın Kaynağı Trafo Patlamasıymış, System.String[]
ABD'de  New York'un Queens bölgesinde akşam saatlerinde görülen ve paniğe yol açan mavi ışığın nedeninin trafo patlaması olduğu açıklandı. New Yok Polis Departmanı ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı duyurdu.

Manhattan ve Astoria bölgelerinden de net bir şekilde görülen ışık sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmesi üzerine New Yok Polis Departmanı aynı zamanda, mavi ışıkla ilgili patlamanın trafodan kaynaklandığını, yaralı olmadığını, yangın çıkmadığını ve ışığın dünya dışı varlıkların faaliyeti olmadığı twitini attı.

Görüntü Dökümü

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-Işığın görüntüleri

New York polis merkezinin konuya dair paylaştığı mesaj - Abd

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:51 Kaynak: DHA

Polis, Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
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