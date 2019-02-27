Dha Dış - New York Tren Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
– ABD'de Pensilvanya tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
– ABD'de Pensilvanya tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya, ABD'nin New York şehrinde Long Island Demir Yolu (LIRR) treninin, Pensilvanya İstasyonu'nunda bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri aracın yolcusu olmak üzere toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:02 Kaynak: DHA
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