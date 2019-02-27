Dha Dış - New York Tren Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

– ABD'de Pensilvanya tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

– ABD'de Pensilvanya tren istasyonunda meydana gelen tren kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.



Yerel medya, ABD'nin New York şehrinde Long Island Demir Yolu (LIRR) treninin, Pensilvanya İstasyonu'nunda bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri aracın yolcusu olmak üzere toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

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