Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Nijerya'da Havalimanında Yangın

Dha Dış - Nijerya'da Havalimanında Yangın

1 saat önce

Dha DIŞ - Nijerya'da havalimanında yangınNijerya (DHA) - Nijerya'da bir havalimanında yangın çıktı.

Dha DIŞ - Nijerya'da havalimanında yangın

Nijerya (DHA) - Nijerya'da bir havalimanında yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Nijerya'da Imo eyaletinde bulunan Sam Mbakwe Havalimanı'nda yangın çıktı. Terminal bölümünde çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Görgü tanıkları yangın sonrası insanların terminalden dışarı kaçtıklarını gördüklerini söyledi. İtfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor. İçeride insan olup olmadığı noktasında henüz bilgi yok.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:01 Kaynak: DHA

İtfaiye, DHA, Nijerya, Güncel
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