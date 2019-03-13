Dha Dış - Nijerya'da Okulun da İçinde Olduğu Bina Çöktü (2)

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü.

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü.



Yerel medya, enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.



Bölge Acil Durum yetkilileri çok sayıda öğrencinin hastaneye sevk edildiğini; aralarında ağır yaralıların da bulunduğunu duyurdu.



Görgü tanıkları, çökmenin, çocuklar dersteyken meydana geldiğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Bölgeden görüntüler



Hastaneye gelen ambulanslar



Enkazdan fotoğraflar

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