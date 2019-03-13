Dha Dış - Nijerya'da Okulun da İçinde Olduğu Bina Çöktü ? Enkazdan Kurtarılanlar

Dha DIŞ - Nijerya'da okulun da içinde olduğu bina çöktü (4) ? Enkazdan kurtarılanlarNijerya (DHA) - Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü.

Dha DIŞ - Nijerya'da okulun da içinde olduğu bina çöktü (4) ? Enkazdan kurtarılanlar



Nijerya (DHA) - Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü.



Yerel medya, en üst katı okul olarak kullanılan binanın çökmesi sonucu enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.



Bölge Acil Durum yetkilileri çok sayıda öğrencinin hastaneye sevk edildiğini; aralarında ağır yaralıların da bulunduğunu duyurdu.



Ayrıca, bölgede devam eden kurtarma çalışmaları sonucu 7 öğrenci olmak üzere toplam 19 kişinin enkaz altından kurtarıldığı belirtildi.



Görgü tanıkları, çökmenin, çocuklar dersteyken meydana geldiğini söyledi.

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