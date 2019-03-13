Dha Dış - Nijerya'da Okulun da İçinde Olduğu Bina Çöktü - Tüm Görüntüler
1 saat önce
Dha DIŞ - Nijerya'da okulun da içinde olduğu bina çöktü(SERVİS EDİLEN TÜM GÖRÜNTÜLER - TEK PARÇA)(Tür: Dış)
Dha DIŞ - Nijerya
'da okulun da içinde olduğu bina çöktü
(SERVİS EDİLEN TÜM GÖRÜNTÜLER - TEK PARÇA)
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:29 Kaynak: DHA
Nijerya'da Okul Binası Çöktü, Göçük Altında Çok Sayıda Öğrenci Var
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