Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Nijerya'da Okulun da İçinde Olduğu Bina Çöktü - Tüm Görüntüler

Dha Dış - Nijerya'da Okulun da İçinde Olduğu Bina Çöktü - Tüm Görüntüler

1 saat önce

Dha DIŞ - Nijerya'da okulun da içinde olduğu bina çöktü(SERVİS EDİLEN TÜM GÖRÜNTÜLER - TEK PARÇA)(Tür: Dış)

Dha Dış - Nijerya'da Okulun da İçinde Olduğu Bina Çöktü - Tüm Görüntüler, System.String[]
Dha DIŞ - Nijerya'da okulun da içinde olduğu bina çöktü

(SERVİS EDİLEN TÜM GÖRÜNTÜLER - TEK PARÇA)

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:29 Kaynak: DHA

Nijerya, Güncel
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