Dha Dış - Nijerya'da Okulun da İçinde Olduğu Bina Çöktü (5)

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü.

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü. Yerel medya 16 öğrenci ve 12 yetişkinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını duyurdu.



Yerel medya, en üst katı okul olarak kullanılan binanın çökmesi sonucu enkaz altında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 100'den fazla insanın mahsur kaldığını duyurdu. Bölgeye sevk edilen Lagos Acil Durum Ajansı (LASEMA), Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA), polis ekipleri, asker ve Sivil Savunma Kuvvetleri (NSCDC) kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



Yerel medyada 16 öğrenci ve 12 yetişkinin enkaz altından sağ çıktığını duyurdu. Görgü tanıkları, çökmenin, çocuklar dersteyken meydana geldiğini söyledi. Binanın en az 30 yıllık olduğu belirtildi.



Lagos valisi Akinwumi Ambode, çöken binada 100 öğrencinin olduğunu, bazı öğrencilerin kurtarıldığını ancak enkazda çok sayıda öğrencinin bulunduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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/// GÖRÜNTÜLER DGS'DE



Kurtarma çalışmaları



Yaşanan panik



Enkazdan kurtarılanların görüntüsü



Hastane önünden görüntüler

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