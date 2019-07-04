DHA DIŞ – Nijerya'da petrol boru hattında yangın: 2 ölü
1 saat önce
Nijerya'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü.
Nijerya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:03 Kaynak: DHA
'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği iddia edildi.
Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesindeki petrol boru hattında çıktı. Yerel medya, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yangının çıkış nedeninin, bölgedeki petrol hırsızlarının olabileceği iddia edildi.
Yangının söndürülme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Yangının farklı açılardan görüntüleri
- Nijerya
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