Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölü

52 dakika önce

DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölüNijerya, (DHA)- Nijerya'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü.

DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölü
Nijerya, (DHA)- Nijerya'da petrol boru hattında çıkan yangında 2 kişi öldü. Yangını bölgedeki petrol hırsızlarının çıkarmış olabileceği iddia edildi.
Yangın, Lagos şehrindeki Ijegun bölgesindeki petrol boru hattında çıktı. Yerel medya, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yangının çıkış nedeninin, bölgedeki petrol hırsızlarının olabileceği iddia edildi.
Yangının söndürülme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.
DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:17 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşadınız" deyip damadı öldüren kardeş tutuklandı Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez bilirkişiye gönderildi Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı Define arayan baba-oğul 10 metrelik çukurda ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:10:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ ? Nijerya'da petrol boru hattında yangın 2 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]