Dha-Dış Norveç'te 1300 Kişinin Olduğu Gemideki Panik Anları ve Kurtarma Çalışmaları Kamerada-2
1 saat önce
Norveç'te 1300 kişinin olduğu gemideki panik anları ve kurtarma çalışmaları kamerada-2(Tür: Dış)
Norveç
'te 1300 kişinin olduğu gemideki panik anları ve kurtarma çalışmaları kamerada-2
(Tür: Dış)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:10 Kaynak: DHA
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