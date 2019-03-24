Son Dakika Haberleri: Dha-Dış Norveç'te 1300 Kişinin Olduğu Gemideki Panik Anları ve Kurtarma Çalışmaları Kamerada-2

Dha-Dış Norveç'te 1300 Kişinin Olduğu Gemideki Panik Anları ve Kurtarma Çalışmaları Kamerada-2

1 saat önce

Norveç'te 1300 kişinin olduğu gemideki panik anları ve kurtarma çalışmaları kamerada-2(Tür: Dış)

Norveç'te 1300 kişinin olduğu gemideki panik anları ve kurtarma çalışmaları kamerada-2

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:10 Kaynak: DHA

Norveç, Güncel
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