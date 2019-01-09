Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Norveçli İşadamının Eşi Fidye İçin Kaçırılmış

Dha Dış - Norveçli İşadamının Eşi Fidye İçin Kaçırılmış

2 saat önce

Norveçli multi milyoner işadamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Dha Dış - Norveçli İşadamının Eşi Fidye İçin Kaçırılmış, System.String[]
Norveçli multi milyoner işadamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Norveç medyası, 31 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadının fidye için kaçırıldığını duyurdu. Fidyecilerin, işadamından karısını serbest bırakmak için 9 milyon Euro talep ettikleri bildirildi. Norveç'teki NRK televizyonuna göre, fidyeciler, 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye olarak talep ediyor.

Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını açıkladı. Norveç'teki Kapital ekonomi dergisine göre Tom Hagen'in ülkenin en zenginleri listesinde 172'inci sırada yer alıyor. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:29 Kaynak: DHA

Anne, Norveç, Güncel
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