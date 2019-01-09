Dha Dış - Norveçli İşadamının Eşi Fidye İçin Kaçırılmış
2 saat önce
Norveçli multi milyoner işadamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.
Norveçli multi milyoner işadamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen'in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.
Norveç medyası, 31 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadının fidye için kaçırıldığını duyurdu. Fidyecilerin, işadamından karısını serbest bırakmak için 9 milyon Euro talep ettikleri bildirildi. Norveç'teki NRK televizyonuna göre, fidyeciler, 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye olarak talep ediyor. Polis
, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını açıkladı. Norveç'teki Kapital ekonomi dergisine göre Tom Hagen
'in ülkenin en zenginleri listesinde 172'inci sırada yer alıyor. - Yağcı
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:29 Kaynak: DHA
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