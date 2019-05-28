Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Nükleer füze tesisinde alkol alırken yakalandılar
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DHA DIŞ - Nükleer füze tesisinde alkol alırken yakalandılar

1 saat önce

ABD'nin Wyoming eyaletindeki hava kuvvetleri üssündeki iki bakım teknisyeni nükleer füze tesisinde alkol alırken yakalandı.

DHA DIŞ - Nükleer füze tesisinde alkol alırken yakalandılar, System.String[]
ABD'nin Wyoming eyaletindeki hava kuvvetleri üssündeki iki bakım teknisyeni nükleer füze tesisinde alkol alırken yakalandı.

F.E. Warren Hava kuvvetleri üssündeki sözcü, 90'ıncı misil bakım hava filosunda olayın meydana geldiğini doğruladı.

Airforcetimes.com sitesinin aktardığına göre olay, 14 Mayıs'ta 90'ıncı füze kanadında meydana geldi. Birimin sözcüsü Joseph Coslett, güvenlik güçlerinin, tesiste nükleer füze bakım teknisyenlerine ait alkol şişeleri bulduğunu ve durumu email yoluyla rapor ettiklerini söyledi.

Bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirten Coslett, özel nedenler dolayısıyla bu iki kişiye verilecek cezaları açıklayamacağını söyledi.

İki kişinin de disipline sevk edildiği bildirildi.

Hava kuvvetlerine ait resmi olmayan Facebook sayfasında da iki bakım teknisyeninin füze fırlatma tesisinde alkol alırken yakalandıkları haberi paylaşıldı.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:51 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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