Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Nürnberg'den ilk hac kafilesi uğurlandı
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DHA DIŞ- Nürnberg'den ilk hac kafilesi uğurlandı

1 saat önce

Almanya'nın Nürnberg kentinden ilk hacı adayı kafilesi dualar ve sevdiklerinin gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

DHA DIŞ- Nürnberg'den ilk hac kafilesi uğurlandı, System.String[]
Almanya'nın Nürnberg kentinden ilk hacı adayı kafilesi dualar ve sevdiklerinin gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) 120, İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) teşkilatından 36 kişi olmak üzere, toplam 156 hacı adayı, THY'nin 'TK 1504' numaralı uçağı ile saat 11.15'de önce İstanbul'a gidecek; oradan Cidde ve Medine'ye geçecek.

'DÖNÜŞ 23 AĞUSTOS'

İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır, İstanbul'da diğer bölgelerden gelenlere birlikte kafilenin 288 kişiye ulaşacağını, İstanbul'dan sonra doğrudan Medine'yi uçulacağını belirtti.

DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Hasan Aslan da, DİTİB olarak ilk kafileyi uğurladıklarını, dönüşlerin 23 Ağustos tarihinde olacağını dile getirdi.

GÖZYAŞLARI VE DUALAR EKSIK OLMADI

Hacı adayı kafilesini uğurlamaya gelenlerle birlikte, Nurnberg Havaalanı'nda büyük bir kalabalık oluşurken; hacı adaylarından Ayşe Civelek ile Nuran Kaçamak, ilk kez hacı olacakları için heyecan olduklarını söylediler. Aileler birbirlerine sarılıp gözyaşları dökerken, İsmail Satır, hacı adaylarına son bilgeleri verdi ve topluca dua edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nürnberg kafile toplu görüntü

Ayşe Civelek DHA'ya konuşuyor

Aile bireyleri

İsmail Satır DHA'ya konuşuyor

Hasan Aslan DHA'ya konuşuyor

Kalabalık

Nuran Kaçamak ve ailesi toplu halde

Toplu görüntü

İsmai Satır son bilgileri veriyor

Dua ediliyor


Almanya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
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