Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Nyt: Kuzey Koreli Hackler'lar 100'den Fazla Şirkete Saldırdı

Dha Dış - Nyt: Kuzey Koreli Hackler'lar 100'den Fazla Şirkete Saldırdı

56 dakika önce

New York Times gazetesi, Kuzey Koreli hackler'ların 18 aydır Amerikan ve Avrupalı şirketlere siber saldırı gerçekleştirdiklerinin hatta ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta Vietnam'daki buluşması sırasında bile saldırılarına devam ettiklerini yazdı.

Dha Dış - Nyt: Kuzey Koreli Hackler'lar 100'den Fazla Şirkete Saldırdı, System.String[]
New York Times gazetesi, Kuzey Koreli hackler'ların 18 aydır Amerikan ve Avrupalı şirketlere siber saldırı gerçekleştirdiklerinin hatta ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta Vietnam'daki buluşması sırasında bile saldırılarına devam ettiklerini yazdı.

Siber güvenlik şirketi McAfee'nin araştırmalarını yayınlayan gazete, hackerların 2017'de ABD ile Kuzey Kore arasında başlayan gerilimle birlikte bu saldırılara başladıklarını ve özellikle bankalar, petrol ve gaz şirketlerini hedef aldıklarını yazdı.

Gazete haberinde, iki ülkenin nükleer silahsızlanma konusunda müzakerelere başlaması ve aralarındaki tansiyonun düşmesine karşın saldırıların devam ettiğine dikkat çekti.

New York Times'a konuşan Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Kore Direktörü Victor Cha, son 15 aydır her iki ülkenin görüşmelerinin devam etmesine karşın siber saldırıların sona ermediğini söyledi.

McAfee'den araştırmacılar, insansız yabancı yasa uygulayıcı makamın yardımıyla, Kuzey Koreli hackerların saldırı gerçekleştirdikleri ana bilgisayar sunucularından birine erişim sağlamayı başardılar

Şirket, hacklerların ABD'de ve dünya üzerindeki yüzden fazla şirketin bilgisayar ağına girmeye başardıkları ve hedeflerini Türkiye'ye kadar genişlettiklerini de söyledi.

Gazete, bu saldırıların neden yapıldığı konusunda ise kesin bir bilginin olmadığı da aktardı. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Faruk Bildirici, Hürriyet'teki Görevinden Ayrıldı! Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:02:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Nyt: Kuzey Koreli Hackler'lar 100'den Fazla Şirkete Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]