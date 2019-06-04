Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale

1 saat önce

– Meksika'da bir öğretmen, kavga eden 2 öğrenciyi kemerle vurarak ayırdı.

DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale, System.String[]
Meksika'da bir öğretmen, kavga eden 2 öğrenciyi kemerle vurarak ayırdı. Öğretmenin bu hamlesi bir başka öğrenci tarafından kayda alındı.

Olay, Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Ocosingo şehrindeki bir okulda meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntülerde, iki öğrencinin kavga ettiği görülüyor. Kavga eden öğrenciler birbirlerini yumruklayıp, tekme atıyor. Öğrencilerin kavga ettiğini gören bir öğretmen ise hemen öğrencilerin yanına giderek onlara kemerle vurarak, öğrencileri ayırıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------

­-İki öğrencinin kavga etmeye başlayarak birbirini itmesi

-Öğrencilerin birbirini yumruklaması ve tekmelemesi

-Bir öğrencinin kavga ederken yere düşmesi

-Olayı gören öğretmenin öğrencilerin yanına gelmesi

-Öğretmenin kemerle öğrencilere vurması


Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:42 Kaynak: DHA
Meksika, kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani adam, sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını kesti İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Öğretmenden kavga eden öğrencilere 'kemerli' müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]