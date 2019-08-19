DHA DIŞ- Otobanda otomobilin kaputu uçunca?
43 dakika önce
Otobanda yüksek hızda seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:55 Kaynak: DHA
Otobanda yüksek hızda seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı. O anlar, otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Olay, Çin'in Guangdong bölgesindeki Foshan şehrinde meydana geldi. Otobanda yüksek hızla seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı. Araç
içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kaputun uçarak otomobilin ön camına çarptığı görülürken, otomobil sürücüsü kadının ise korkuyla çığlık attığı duyuluyor.
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