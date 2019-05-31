Otomobilin çarptığı kamyonetteki bebek yola savruldu! O anlar kameraya yansıdı
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Tayland'da otomobilin çarptığı kamyonet takla attı, içindeki bebek yola savruldu. Yaşanan kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:39 Kaynak: DHA
Tayland'da meydana gelen kazada, sürücüsü sollama yapan bir otomobil, önündeki kamyonete çarptı. Çarpma ile taklalar atan kamyonetteki bir bebek yola savruldu. Kazaya neden olan sürücü otomobiliyle olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler yola savrulan bebek ve araç sürücüsüne yardım etti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise arkadan gelen otomobilin kamerasına yansıdı.
KAÇAN SÜRÜCÜ DEHŞET SAÇMAYA DEVAM ETTİ
Bu arada, kamyonetteki bebeğin sürücü babasının kucağında oturduğu öne sürülürken, kaçan sürücünün daha sonra 3 araca daha otomobiliyle çarparak, 1 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan ismi belirtilmeyen sürücünün ifadesinde, yere düşürdüğü bardağı almak için eğildiğinde aracın kontrolünü kaybettiğini söylediği öğrenildi.
DHA DIŞ - Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola savruldu
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