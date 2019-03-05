Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Otomobil Kamerası, Aracın Çığ Altında Kaldığı Anı Kaydetti

Dha Dış - Otomobil Kamerası, Aracın Çığ Altında Kaldığı Anı Kaydetti

35 dakika önce

Dha DIŞ - Otomobil kamerası, aracın çığ altında kaldığı anı kaydettiABD (DHA) ? ABD'de otoyala çığ düştü.

Dha Dış - Otomobil Kamerası, Aracın Çığ Altında Kaldığı Anı Kaydetti, System.String[]
Dha DIŞ - Otomobil kamerası, aracın çığ altında kaldığı anı kaydetti

ABD (DHA) ? ABD'de otoyala çığ düştü. Tam o sırada yoldan geçen ve üzerine çığ düşen araçtaki kamera, yaşanan o korku dolu anları saniye sarniye kaydetti.

Pazar günü, ABD'nin Colorado eyaletindeki Frisco ve Copper dağları arasında yer alan Tenmile Kanyonu'ndan geçen I-70 karayoluna bir çok noktada çığ düştü.

Bazı noktalarda araçlar çığdan etkinlenmezken, bir bölgede ise araçlar çığ altında kaldı. Yaşanan o korku dolu anları, çığ altında kalan bir otomobilin yol kamerası kaydetti. Yerel medya, çığ altında kalanlardan bazılarının kurtarıldığını, birkaç kişinin kendisi kurtulduğunu ve kimsenin yara almadığını yazdı.

Yine aynı bölgede ancak farklı noktada düşen çığ, yolun karşısında seyreden otomobil sürücüleri tarafından kaydedilmişti.

Colorado Çığ Bilgi Merkezi (CAIC) ise insanlara, çığ düşmesine karşın bölgede seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel
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