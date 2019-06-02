Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ – Otomobilin çarptığı, motosiklettekiler yola savurdu
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DHA DIŞ – Otomobilin çarptığı, motosiklettekiler yola savurdu

21 dakika önce

Tayland'da aşırı süratli bir otomobil sürücüsü, çarptığı motosiklettekilerin yola savrulmasına neden oldu.

DHA DIŞ – Otomobilin çarptığı, motosiklettekiler yola savurdu, System.String[]
Tayland'da aşırı süratli bir otomobil sürücüsü, çarptığı motosiklettekilerin yola savrulmasına neden oldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde sepetinde 3 yolcunun bulunduğu bir motosikletin tali yoldan ana yola bağlandığı görülüyor. Motosiklet sürücüsünün yola bağlandığı sırada, arkadan gelen ve aşırı süratli olduğu görülen bir otomobil, motosiklete çapıyor. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücü ile birlikte motosikletin sepetindeki 3 kişi yola savruluyor. Sepettekilerden birinin yolun dışına kadar savrulduğu görülüyor. Kazayı görenler hemen kazazedelerin yardımına koşuyor.

Yerel medya kazada 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını; yaralıların hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Motosikletin ana yola bağlanması

Otomobilin çarpması

Motosiklettekilerin savrulmaları


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:07 Kaynak: DHA
Motosiklet, Tayland, Güncel
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