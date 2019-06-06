Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - Otomobilin çarptığı sosyal medya fenomeni 'Jep' öldü
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DHA DIŞ - Otomobilin çarptığı sosyal medya fenomeni 'Jep' öldü

30 dakika önce

– Sosyal medya fenomeni kedi 'Jep', sahibinin evinin önünde otomobil çarpması sonucu öldü.

DHA DIŞ - Otomobilin çarptığı sosyal medya fenomeni 'Jep' öldü, System.String[]
– Sosyal medya fenomeni kedi 'Jep', sahibinin evinin önünde otomobil çarpması sonucu öldü. Kedi adına açılan sosyal medya hesaplarını yüzbinlerce kişi takip ediyordu.

Sosyal medya fenomeni olan, Facebook'ta 480 bin beğeni alan ve Instagram'da 125 bin takipçisi olan 'Jep'in sahibi, kedisinin otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerel medyaya konuşan ve kedinin sahibi olan Nor Azwana Awang, "Otomobilin sesini duyunca camdan baktım ve Jep'i otomobilin tekerine yakınken gördüm. O an çığlık attım ve Jep'in bir süre koştuktan sonra yere düştüğünü gördüm" dediği belirtildi. Ayrıca, Awang'ın kedisi adına açtığı sosyal medya hesaplarını kapatmayı düşünmediği belirtildi.
 

Görüntü Dökümü
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-Jep'in sosyal medya hesabından görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:03 Kaynak: DHA
Güncel
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