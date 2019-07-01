Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı
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DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı

34 dakika önce

Hindistan'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı.

DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı, System.String[]
Hindistan'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, Wayanad bölgesindeki bir otoyolda meydana geldi. Seyir halinde olan motosikleti gören kaplan, yol kenarındaki ormanlık bölgeden aniden çıkarak motosikleti kovaladı. Motosikletteki iki kişinin çığlık atarak yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı.
Yetkililer, bölgede çok sayıda vahşi hayvan olduğunu belirtirken; çift tekerli araç kullanan kişileri bölgede seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bölgede 3 kaplanın olduğu, henüz kimseye saldırmadıkları belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Kaplanın motosikleti kovalama anı
-Yaşanan panik anları


- Ayaz
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
hindistan, Güncel
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