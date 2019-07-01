DHA DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı
2 saat önce
Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladıVahdet Ayaz, (DHA)- Hindistan'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:50 Kaynak: DHA
DIŞ- Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovaladı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Hindistan
'da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.
Olay, Wayanad bölgesindeki bir otoyolda meydana geldi. Seyir halinde olan motosikleti gören kaplan, yol kenarındaki ormanlık bölgeden aniden çıkarak motosikleti kovaladı. Motosikletteki iki kişinin çığlık atarak yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı.
Yetkililer, bölgede çok sayıda vahşi hayvan olduğunu belirtirken; çift tekerli araç kullanan kişileri bölgede seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bölgede 3 kaplanın olduğu, henüz kimseye saldırmadıkları belirtildi.
Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu
PUBG oynatmayan abisini öldürdü
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar
Yargıtay'dan emsal karar: Hasta eşine bakmayan nafaka hakkını kaybeder