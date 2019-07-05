Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- Otoyolda kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştı
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DHA DIŞ- Otoyolda kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştı

38 dakika önce

Otoyolda kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştıRusya, (DHA)- Rusya'da seyir halinde olan otomobilin tekeri çıktı.

DHA DIŞ- Otoyolda kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştı
Rusya, (DHA)- Rusya'da seyir halinde olan otomobilin tekeri çıktı. Otomobilin sürücüsünün yola devam eden tekeri araçtan inerek yakalamaya çalıştığı görüldü. Olay anı saniye saniye kaydedildi.
Başkent Moskova'da meydana gelen olayda, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilin sol arka tekeri aniden çıktı. Görüntülerin kaydedildiği otomobilin de üstünden geçtiği teker, hızını kesmeyerek otoyoldaki tünele doğru devam etti. Ardından, tekeri çıkan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek tekerin peşinden koşmaya başladı.
DHA DIŞ- Otoyolda kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:31 Kaynak: DHA
Rusya, DHA, Güncel
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