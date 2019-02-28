Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Pakistan: Barış Göstergesi Olarak Pilotu Yarın Teslim Edebiliriz

Dha Dış - Pakistan: Barış Göstergesi Olarak Pilotu Yarın Teslim Edebiliriz

14 dakika önce

–Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, gözaltında bulunan Hint pilotun 'barış göstergesi olarak' yarın Hindistan'a teslim edebileceklerini söyledi.

Dha Dış - Pakistan: Barış Göstergesi Olarak Pilotu Yarın Teslim Edebiliriz, System.String[]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, gözaltında bulunan Hint pilotun 'barış göstergesi olarak' yarın Hindistan'a teslim edebileceklerini söyledi.

"TÜM OLUMLU ADIMLAR İÇİN HAZIRIZ"

14 Şubat'ta Keşmir'in Pulwama bölgesinde Hint askerlerine yönelik düzenlenen saldırıya dair dosyanın kendisine yeni ulaştığını söyleyen Kureyşi, "Henüz dosyayı inceleme şansım olması. Geçen akşam, kabine toplantısında parlamento liderleriyle kısa bir konuşma yaptık. Birleşik bir oturum yapılacak ve belirtmek isterim ki dosyayı açık bir yürekle inceleyeceğiz. Hindistan'ın dosyayı daha önce göndermiş olmasını dilerdim. İlk önce saldırı düzenleyip daha sonra dosyayı gönderdiler. Eğer ilk dosyayı göndermiş ve Pakistan'ın cevabını beklemiş olsalardı, saldırıya gerek kalmazdı. Pilotu barış göstergesi olarak yarın teslim edebiliriz. Tüm olumlu adımlar için hazırız."

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, gerginliği azaltacak adımlarının atılmasının bir zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek "Tüm konular diyalog yoluyla çözülmelidir" dedi.

Ayrıca Kureyşi açıklamasında, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda konuşmaya ve barış çağrısını bir adım öteye taşımaya hazır olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:45 Kaynak: DHA

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