Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Pakistan Başbakanı Khan: "Nobel'e, Keşmir Sorununu Çözen Kişi Layıktır"

Dha Dış - Pakistan Başbakanı Khan: "Nobel'e, Keşmir Sorununu Çözen Kişi Layıktır"

46 dakika önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel'e aday gösterilmesine dair kampanyalara sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Keşmir sorununu halkın isteklerine göre çözen kişi Nobel'e layıktır.

Dha Dış - Pakistan Başbakanı Khan:
Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel'e aday gösterilmesine dair kampanyalara sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Keşmir sorununu halkın isteklerine göre çözen kişi Nobel'e layıktır."

Pakistan Başbakanı İmran Han, Nobel Barış Ödülü adaylığı için yürütülen kampanyalara dair Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "Ben Nobel Barış Ödülü'ne layık değilim. Bu ödüle, Keşmir sorununu, Keşmir halkının talepleri doğrultusunda çözen ve kıtada barış ve insani gelişmenin yolunu açan kişi layıktır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:40 Kaynak: DHA

Han, Pakistan, Güncel
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