Dha Dış – Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü
57 dakika önce
Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.
Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.
Patlamanın Belucistan eyaletinde bulunan Dera Bugti bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın bir gaz tesisi yakınında yaşandığı, patlamada bölgede çalışan 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basın patlamayı Baloch Özgürlük Kaplanları adlı bir grubun üstlendiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama sonrası yaşanan tesisten görüntüler
Farklı açılardan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:58 Kaynak: DHA
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