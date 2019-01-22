Son Dakika Haberleri: Dha Dış -Pakistan'daki Kazada Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Dha Dış -Pakistan'daki Kazada Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

1 saat önce

–Pakistan'da otobüs ve petrol tankerinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27 'ye yükseldi.

Dha Dış -Pakistan'daki Kazada Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi, System.String[]
Pakistan'da otobüs ve petrol tankerinin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 27 'ye yükseldi.

Pakistanlı yetkililer, ülkenin güneyindeki Sind eyaletinde bulunan Karaçi'den, Belucistan'ın Panjgur bölgesine giden ve 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün, karşı yönden gelen petrol tankeriyle çarpışmasıyla meydana gelen kazadaki ölü sayısının 27'ye yükseldiğini ve mağdurların çoğunun tespit edilebilmesi için DNA testlerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Otobüsün, yolcuların çıkmasını zorlaştıran tek bir kapısı olduğu bildirildi.

Bölgedeki itfaiyenin yetersiz olması nedeniyle, çevre bölgelerdeki itfaiyeler desteğe geldi ve yangını üç saat sonra kontrol altına aldılar. Ağır yaralıların Karaçi'ye gönderildiği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler - Pakistan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:15 Kaynak: DHA

Pakistan, Güncel
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